Walmart'ın sahibi Walton ailesi saatte 4 milyon, işçileri 11 dolar kazanıyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden Walmart'ın sahibi Walton ailesinin serveti artarken, çalışanlarının aldığı ücret tartışma konusu oldu. Dünyanın en zengin ailesi saatte 4 milyon dolar kazanırken, Walmart'ın işçileri saatte ortalama 11 dolar alıyor.

Euronews'ten Bahtiyar Küçük'ün haberine göre, Haziran 2018'de dünyanın en zengin aileleri sıralamasında zirveye çıkan Walton'ların serveti o günden bu yana 39 milyar dolar artarak 191 milyar dolara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine katılacak adaylardan Vermont Senatörü Bernie Sanders, gelir adaletsizliğini sosyal medyada eleştirmişti. Twitter'dan "Walton ailesine söylüyorum, daha fazla bahane yok. İşçilerinize geçinmeye yetecek kadar ücret ödeyin, saatte en az 15 dolar" şeklinde yazdı.

$70,000 a minute.

$4 million per hour.

$100 million per day.



That's how much the Walton family, the richest family in the world, made last year.



I say to the Walton family: No more excuses. Pay your workers a living wage—at least $15 an hour. https://t.co/k7aGeQXxvq — Bernie Sanders (@SenSanders) August 12, 2019

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK ŞİRKETİ WALMART'A ERİŞEMİYOR



Dünya çapında 11 binden fazla mağazası ve 514 milyar dolarlık cirosuyla, gelir bakımından dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart'ın yüzde 50 hissesi Walton ailesinin elinde.

Bu ailenin 2018'deki kazancı dakikada 70 bin, saatte 4 milyon ve günde 100 milyon dolar.

Walmart'ın kurucusu Sam Walton 1992'de hayata veda etti. Ardından Walton'ın oğlu Rob yönetim kurulu başkanı oldu. 2016'da ise Steuart Walton, Walmart yönetim kurulunda babası Jim'in yerini aldı.

Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış değeri Amerikan perakende devi Walmart'ın 514,4 milyar dolar olan satışlarının yüzde 58,4'üne ancak erişiyor.