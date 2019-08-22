Pentagon: Güney Kore ile Japonya arasındaki askeri anlaşmanın yenilenmemesi konusunda kaygılıyız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore'nin Japonya ile Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesine ilişkin kaygı duyduklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, (Güney Kore Cumhurbaşkanı) Moon Jae-in yönetiminin Güney Kore ile Japonya arasındaki Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesi konusunda kaygı ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki sürtüşmelere rağmen ortak savunma ve güvenlik bağlarımızın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarbay Eastburn, ayrıca ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile hem ikili hem de üçlü askeri ve güvenlik iş birliğini devam ettireceğini belirtti.

GÜNEY KORE ANLAŞMAYI TEK TARAFLI FESHETMİŞTİ

Güney Kore yönetimi, Ekim 2016'da imzalanan ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu.

Seul, söz konusu kararı, Japonya'nın, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirildiğini duyurması üzerine almıştı.

Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksiklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında 'derin bir değişim' yarattığını kaydetmişti.

İki ülke daha önce de birbirlerini, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Güney Kore ve Japonya arasında imzalanan ilk askeri anlaşma olan Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nın, ülkelerden biri tek taraflı olarak çekilmediği sürece her yıl yenilenmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yenilenme süresi cumartesi günü dolacaktı.