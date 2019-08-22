Trump yönetimi, dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek

ABD basınının ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre Trump, ülkesinin dış yardımlarında 4 milyar dolarlık kesintiye gitme planından vazgeçti.

ABD'li bir yetkili ise kararla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın dış yardımlar bütçesinde fazlalıklar olduğunu düşündüğünü, bu nedenle de yardımları kesme yolları aradığını belirterek, "Kongre'de israfçı harcamayı kesme konusunda kimsenin istekli olmadığı aşikar" değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin dış yardımlara yönelik kesinti planı, Kongre'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekillerin tepkisini toplamıştı.