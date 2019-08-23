Pompeo: Çin'in iki Kanadalıyı alıkoyması keyfi ve kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş insanı Michael Spavor'u tutuklamasının 'keyfi ve kabul edilemez' olduğunu söyledi. Pompeo, tutuklanan Kanadalıların serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve yetkililerle bir araya geldi. Pompeo, Çin'de tutuklanan iki Kanada vatandaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Eski diplomat Michael Kovrig ve iş insanı Michael Spavor'un alıkonulmasının 'keyfi ve kabul edilemez' olduğunu dile getiren Pompeo, "ABD, serbest bırakılmalarını sağlamak için çalışıyor" dedi.

Pompeo, açıklamasında "Lütfen ekibimizin bu iki Kanadalı serbest bırakılmasına yardım etmeye odaklandığını unutmayın" diyerek, "Alıkonulmaları yanlış" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Pompeo, Kanada Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında "ABD, Kanada vatandaşlarının Çin tarafından keyfi ve kabul edilemez bir şekilde alıkonulmasına karşı durmaktadır" açıklamasını yaptı.

Pompeo, "Çin'de iki Kanada vatandaşının keyfi olarak tutuklanması, Kanada'nın, saygın milletlerin çalışma biçimiyle tutarlı olan hukukun üstünlüğünü uygulama kararından temelde farklı bir meseledir" dedi.

Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş insanı Michael Spavor, Kanada hükümetinin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou'yu tutuklamasının ardından aralık ayında Çin tarafından casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.