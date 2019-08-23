CNN: ABD, Türkiye'ye yaptığı Patriot teklifini resmen geri çekti

CNN’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” ifadesini kullandı.
© Sputnik / Alexey Kudenko
Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son PATRIOT teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. PATRIOT teklifimizin süresi doldu" dedi.
Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington Yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor.
ABD daha önce de Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.
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