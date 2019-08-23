Teksas Valisi, El Paso saldırısından 1 gün önce göçmen karşıtı çağrı yapmış: Dizginleri ele alalım

Bu kez de saldırıdan bir gün önce, 2 Ağustos’ta, Teksas Valisi Greg Abbott’ın Cumhuriyetçilere hitaben bir mektup kaleme alarak ‘yasadışı göçmenlere’ karşı uyardığı ortaya çıktı.
Cumhuriyetçilerden ‘Teksas’ı savunmasını’ isteyen Abbott, ‘dizginleri ele alma’ çağrısı da yaptı.
'TEKSAS'I FELAKETE SÜRÜKLER'
Abbott ayrıca, “Bir şey yapmamak Teksas’ı felakete sürükler. Daha kaçını (göçmen) yakalamıyoruz? Bu, Washington’ın ataleti ve her iki partinin üyelerinin sınır güvenliği konusunda Başkan Trump ile birlikte çalışmayı reddetmesi yüzünden” dedi.
SALDIRGANIN 'MANİFESTOSUNU' HATIRLATTI
21 yaşındaki saldırgana ait olduğu belirtilen manifestoda, saldırının ‘Teksas’ın İspanyollar tarafından işgaline cevap’ olduğu savunuluyordu.
Saldırı hakkında 'terörizm' soruşturması açılırken, saldırganın 20 cinayet suçlamasının yanı sıra nefret suçu ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten yargılanabileceği belirtiliyor.
Katliamı takip eden haftalarda, ülke çapında beyaz üstünlüğünü savunan, aşırı sağcı ve ırkçı görüşlere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel potansiyel pek çok saldırının önlendiği duyurulmuştu.
Trump’ın söylem ve eylemlerinin bu tarz bir şiddet eylemleri için cesaretlendirdiği eleştirileri yapılıyor.
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