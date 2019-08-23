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10:48 23 Ağustos 2019
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    Teksas Valisi, El Paso saldırısından 1 gün önce göçmen karşıtı çağrı yapmış: Dizginleri ele alalım

    © AP Photo / Eric Gay
    ABD
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    Teksas valisinin, Latinlere karşı yapılan en ölümcül saldırılardan biri olarak ABD tarihine geçen El Paso katliamından sadece bir gün önce Cumhuriyetçi siyasetçilere göçmen karşıtı bir mektup göndererek ‘dizginleri ele alma’ çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

    Teksas saldırganının fotoğrafı
    © İHA /
    El Paso saldırganı: Meksikalıları hedef aldım
    ABD-Meksika sınırında yer alan El Paso’da Walmart alışveriş merkezine düzenlenen ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, Başkan Donald Trump’ın başını çektiği ırkçı ve yabancı düşmanı siyaseti gündeme getirmeye de devam ediyor.

    Bu kez de saldırıdan bir gün önce, 2 Ağustos’ta, Teksas Valisi Greg Abbott’ın Cumhuriyetçilere hitaben bir mektup kaleme alarak ‘yasadışı göçmenlere’ karşı uyardığı ortaya çıktı.

    Cumhuriyetçilerden ‘Teksas’ı savunmasını’ isteyen Abbott, ‘dizginleri ele alma’ çağrısı da yaptı.

    'TEKSAS'I FELAKETE SÜRÜKLER'

    © REUTERS / BRYAN WOOLSTON
    Saldırılarla sarsılan El Paso ve Dayton'da halk da siyasetçiler de Trump'ı istemiyor: Ne ekersen onu biçersin
    Texas Signal  adlı internet sitesi tarafından aktarılan mektupta, “Haziran ayında sadece üç haftada 45 bin yasadışı göçmen Meksika sınırından Teksas’a geçerken yakalandı! Bu, bütün Galveston (Teksas’da bir şehir) nüfusu kadar. Altı aylık bir sürede Arlington’ın nüfusuna (375 bin) ulaşabiliriz. Eğer Teksas’ı savunacaksak, dizginleri ele almaya ihtiyacımız var” ifadelerine yer verildi.

    Abbott ayrıca, “Bir şey yapmamak Teksas’ı felakete sürükler. Daha kaçını (göçmen) yakalamıyoruz? Bu, Washington’ın ataleti ve her iki partinin üyelerinin sınır güvenliği konusunda Başkan Trump ile birlikte çalışmayı reddetmesi yüzünden” dedi.

    SALDIRGANIN 'MANİFESTOSUNU' HATIRLATTI

    © AFP 2019 / Mark Ralston
    Teksas saldırganının 'İspanyol istilası karşıtı' manifesto yazdığı iddia edildi
    Mektup, Donald Trump’ın yabancı düşmanı söylemini bir kez daha gündeme getirirken, El paso saldırganının yazdığı söylenen manifestoyla benzeşmesi de dikkati çekti.

    21 yaşındaki saldırgana ait olduğu belirtilen manifestoda, saldırının ‘Teksas’ın İspanyollar tarafından işgaline cevap’ olduğu savunuluyordu.

    Saldırı hakkında 'terörizm' soruşturması açılırken, saldırganın 20 cinayet suçlamasının yanı sıra nefret suçu ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten yargılanabileceği belirtiliyor.

    Katliamı takip eden haftalarda, ülke çapında beyaz üstünlüğünü savunan, aşırı sağcı ve ırkçı görüşlere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel potansiyel pek çok saldırının önlendiği duyurulmuştu.

    Trump’ın söylem ve eylemlerinin bu tarz bir şiddet eylemleri için cesaretlendirdiği eleştirileri yapılıyor.

     

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    Etiketler:
    Greg Abbott, Donald Trump, yabancı düşmanlığı, Irkçılık, göçmen karşıtı, Silahlı saldırı, El Paso, Teksas, ABD
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