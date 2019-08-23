Polislere Samsung’un akıllı telefonları dağıtılıyor

DeX kullananların sayısı telefon sayısına kıyasla düşük olsa da, Chicago Polis Departmanı, Samsung ile büyük bir işbirliğine gitti. Polislere Samsung’un akıllı telefonları dağıtılırken, polis araçlarına Samsung DeX platformu entegre ediliyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre, bu sayede polis memurları birçok işlemi telefon üzerinden gerçekleştirebilirken, ofise veya araca geçiş yaptıklarında telefonlarını DeX’e bağlayarak işlemlerini klavye ve fare kullanarak çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

© Fotoğraf : Samsung Samsung DeX

Telefonlar üzerinde birçok özelleştirme yapıldı. Polis memurları bu telefonları kullanarak Chicago Polis Departmanı veri tabanına hızlıca ulaşabiliyor. Ayrıca yaşanan olaylarda çekilen fotoğraf ve videolar doğrudan erişilebilir oluyor.

CPD Teknik Hizmetler Bürosu Başkanı Jonathan Lewin, Samsung DeX teknolojisi sayesinde polis araçlarına yapılan yatırımın çok daha düşük seviyelere indiğini ve çok daha gelişmiş bir teknolojinin polis memurlarına sunulduğunu belirtiyor.