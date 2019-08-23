ABD'de eski F-16, sivil satışa çıkarıldı

Şirket, gece görüş kaskı ve GPS güdümlü silah kullanma kabiliyeti bulunan ve son güncellemelerle 8 bin saat daha uçabilen F-16'ya 8,5 milyon dolar fiyat koydu.
Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, şirketin 2017 ve 2018'de Hollanda ve Belçika gibi NATO üyesi ülkelerden onlarca ikinci el F-16 satın aldığı belirtildi.
BAŞKA ASKERİ HAVA ARAÇLARI DA LİSTEDE YER ALDI
Şirketin satış listesinde CASA C-295 askeri uçaklarının yanı sıra C-130 Herkül askeri nakliye uçakları, AH-1 Süper Kobra taarruz helikopterleri ve Black Hawk tipi helikopterlerin UH-60A, UH-60L ve S-70A serileri de dikkati çekti.
Şirketin internet sayfasında, C-130 tipi uçak 15 milyon dolardan satışa çıkarılırken, savaş helikopterlerine 2 ila 6 milyon dolar fiyat verildiği görüldü.
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