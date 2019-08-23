ABD, Irak işgalinin iskambil destesinin benzerini bu kez İran'ın silah sistemleri için bastı

George W. Bush'un başkanlığı döneminde işgal edilen Irak'ta 'en çok arananlar' listesindeki kişilerden oluşturulan iskambil destesi, bu kez İran için piyasaya çıktı. ABD ordusu, 'İran'ın silah sistemlerini daha iyi tanımaları amacıyla' askerlere iskambil destesi dağıttı.

ABD'nin yeni iskambil destesi, petrol ticareti açısından kritik önemdeki Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı uluslararası koalisyon kurup devriye gücü oluşturma çabasındaki Trump yönetiminden geldi.

Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu (FAS), ABD ordusunun askerlere İran'ın sayıları giderek artan silah sistemlerine aşina olmaları için iskambil destesi dağıttığını duyurdu.

The Army has given soldiers playing cards with images of weapons used by Iran so they can get familiar with them. They've done the same with Russia and China and are working on a deck for North Korea, according to FAS https://t.co/8quQfIpWoY pic.twitter.com/kckmRg7fCr — Chris (@chrstphr_woody) August 21, 2019

FAS websitesinin görüntülerini paylaştığı iskambil kağıtlarının, Saddam Hüseyin'in yönetiminden ve ordusundan üst düzey isimlerinin yer aldığı iskambil kağıtlarına benzerliği dikkat çekti.

ABD Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nın dağıttığı İran iskambil destesi resmi olarak 'Dünya Çapında Donanım Teşhis Kartları: İran Baskısı' adını taşıyor.

Standart 52 kağıt ve 2 Joker kağıdı, tanklardan kundağı motorlu topçu sistemlerine, zırhlı araçlardan top sınıfı ağır silahlara, roket fırlatma platformlarından insansız hava araçlarına, hava hedeflerine atılan füzelerden mobil tanksavar füzelerine ve hava savunma sistemlerine dek İran'ın bütün askeri donanımının fotoğraflarını taşıyor.

Bu manzara, gözlemcilerin ve analistlerin Trump yönetiminin İran'la savaş çıkarmasının elinin kulağında olabileceği yorumlarına yol açtı.

Bu yıl Rusya ve Çin'in silah sistemleriyle ilgili de iskambil kağıtları yayımlamış olan ABD ordusu, yakın gelecekte Kuzey Kore silahlarını tanıtan destelerle iskambil oynatmaya hazırlanıyor.

Dün İran, 'Baver (İnanç) 373' isimli yeni yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi ve diğer gelişmiş silah sistemlerini tanıtmıştı.

Körfez'e mayıs ayında gönderdiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun başını çektiği deniz-hava gücü yığan ABD ile askeri gerilim tırmanırken, İran, son aylarda çok sayıda yerli üretim füze, İHA, hava savunma sistemi tanıtımı yaptı.

Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı oluşturmaya çalıştığı uluslararası devriye gücüne şimdilik sadece İsrail, İngiltere, Avustralya katılmış durumda.

Öncesinde Körfez, sahte bayrak operasyonlarına benzeyen tanker saldırıları düzenlenmesi ve bunların Trump yönetimi tarafından İran'a mal edilmesi, İran'ın ABD'nin bir milyon dolarlık İHA'sını düşürmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verdiğini ama 10 dakika kala iptal ettiğini açıklaması, ABD'nin talebiyle İngiltere'nin Cebelitarık'ta İran tankerine el koyması üzerine İran'ın Körfez'de İngiliz tankeriyle misillemede bulunması gibi gelişmelere sahne oldu.