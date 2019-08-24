ABD’de elektronik sigaranın yol açtığı akciğer hastalığı sonucu ilk ölüm

ABD’de elektronik sigara kullanımına bağlı, henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı sonucu ilk ölümün Illinois eyaletinde kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Illinois Kamu Sağlığı Departmanı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, daha önce elektronik sigara içen ve ağır bir solunum rahatsızlığı ile tedavi altına alınan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Illinois Kamu Sağlığı Departmanı tarafından, yakın zamanda (elektronik sigara) içen ve ağır bir solunum rahatsızlığı ile tedavi altına alınan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi” ifadelerine yer verildi.

Kurumun paylaştığı verilere göre Illinois’te son bir haftada elektronik sigara içme sonucu solunum sıkıntılarıyla tedavi altına alınan 17-38 yaş arası kişilerin sayısı iki kat artarak, 22’ye ulaştı.

Daha önce ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikâyetiyle sağlık merkezlerine başvurduklarını bildirmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocukların ve genç yetişkinlerin olduğu kaydedilen açıklamada, CDC uzmanlarının Wisconsin, Illinois, Kaliforniya, Indiana ve Minnesota sağlık departmanlarıyla birlikte sorunun üzerinde çalıştıkları ifade edilmişti.