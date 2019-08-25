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    U.S. President Donald Trump attends the first working session of the G7 Summit, in Biarritz, France, August 25, 2019. Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

    Trump'tan İran tavrı koyan G7'ye: İnsanların konuşmasını engelleyemem, isterlerse konuşabilirler

    © REUTERS / POOL
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesine evsahipliği yapan Fransa'nın üye ülkeler adına İran'a bildiri ileteceği iddiasına ilişkin, "Biliyorsunuz, insanların konuşmasını engelleyemem. Konuşmak isterlerse, konuşabilirler" dedi.

    French President Emmanuel Macron and President Donald Trump participate in a G-7 Working Session on the Global Economy, Foreign Policy, and Security Affairs the G-7 summit in Biarritz, France August 25, 2019. Andrew Harnik/Pool via REUTERS
    © REUTERS / POOL
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    ABD Başkanı Donald Trump, G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadığını, ancak ülkelerin kendi aralarında konuşmalarını engelleyemeyeceğini söyledi.

    Trump, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin marjında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ikili görüşmelerde bulundu.

    Abe ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un G7 ülkeleri adına İran'a bir bildiri iletip iletmeyeceğinin sorulması üzerine, "Hayır, böyle bir konuyu tartışmadım" yanıtını verdi.

    Emmanuel Macron- G7
    © REUTERS /
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    "Macron'un İran ile temaslarını destekliyor musunuz" şeklindeki soruya Trump, "Elbette. Başbakan Abe'nin temaslarını da destekliyorum, çünkü o da İran ile konuşuyor ve anladığım kadarıyla çok iyi bir ilişkileri var. Ancak İran iki buçuk yıl önceki o eski İran değil. Fakat biz de kendi temasımızı yapacağız ama biliyorsunuz, insanların konuşmasını engelleyemem. Konuşmak isterlerse, konuşabilirler" cevabını verdi.

    'RUSYA'NIN G7'YE DÖNÜŞÜNÜ GÖRÜŞÜYORUZ'

    Rusya'nın G7'ye yeniden katılmasıyla ilgili soru üzerine Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkeleri liderleri onuruna yemek verdi. Macron ve eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı karşıladı.
    © REUTERS / Neil Hall
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    "Bu devam eden bir çalışma. Bazıları Rusya'yı yeniden G7'de görmek istiyor. Bence bu dünyada pek çok şey için yararlı olurdu. Bence olumlu bir şey olurdu. Bazıları benimle aynı görüşte. Bu, tartışmakta olduğumuz bir konu" 

    'KUZEY KORE ANLAŞMALARI İHLAL ETMİYOR'

    Kuzey Kore'nin silah denemeleriyle ilgili soru üzerine Trump, şunları söyledi:

    "Bundan memnun değilim. Ancak (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Konuşuyoruz. Kendisinden geçen hafta çok hoş bir mektup aldım. Güney Kore'nin 'savaş oyunları'na kızmış. Onların de gerekli olduğunu düşünmüyorum, doğrusunu isterseniz."

    ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde bir araya geldi. 
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    Trump, Kuzey Kore lideriyle yaptığı görüşmelerin uzun menzilli füzeler ile nükleer silahlar konusunda olduğunu ve Kim'in bu konudaki sözüne sadık kaldığını söyledi.

    'FÜZELER DÜNYASINDA YAŞIYORUZ'

    Kuzey Kore'nin son denemelerinin kısa menzilli füzelerle olduğuna dikkat çeken Trump, "Bu füzeleri herkes deniyor. Beğenin ya da beğenmeyin, füzeler dünyasında yaşıyoruz" vurgusu yaptı. Kim'in 'eninde sonunda doğru şeyi yapacağından emin olduğunu' sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Donald Trump, Kuzey Kore, Rusya, İran, Fransa, ABD, G7 Zirvesi, G7
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