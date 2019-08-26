Beyaz Saray: Trump Çin'e gümrük vergisi uygulamaktan değil, 'daha fazla vergi' uygulamamış olmaktan pişman

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi uygulama konusunda 'şüpheleri' olduğu açıklamasının ardından, Beyaz Saray'dan 'düzeltme' geldi. Beyaz Saray, "Trump Çin'e gümrük vergisi uygulamaktan değil, 'daha fazla vergi' uygulamamış olmaktan dolayı şüpheleri var" dedi.