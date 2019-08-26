Trump'tan Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi açıklaması

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını 'siyasi' diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı.

Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 15’e çıkacağını belirtti.