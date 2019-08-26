Bolton: Türkiye'ye giden İran tankerinin limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli

ABD yönetimi, İran ile İngiltere arasında yaşanan gerilimin ardından Cebelitarık'tan serbest bırakılarak adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran'a ait petrol tankerinin Kalamata limanına gitme ihtimali üzerine Yunanistan'a 'yaptırım' mesajı vermişti.

Adrian Darya 1, Yunanistan'ın 'İran tankerine yardım etmeyeceği' açıklamasının ardından rotasını Kalamata'dan Mersin'e çevirmişti.

Son olarak, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tankerin 'limanda ya da denizde boşaltma yapmaması için herkesin görev başında olduğunu' söyledi.

Bolton, "İran'ın terörü finanse etmek, dünyayı istikrarsızlaştırmak ve uluslararası yaptırımları delmesini engellemek için herkes görev başında. Adrian Darya 1 ile Türkiye'ye giden yasadışı petrolün limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

All hands on deck in the campaign to stop Iran from funding terror, destabilizing the globe, and breaking international sanctions. The illicit oil heading to Turkey on the Adrian Darya 1 must not be allowed off-loaded in port or at sea. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019

​Adrian Darya 1'in 31 Ağustos tarihinde Mersin'e ulaşması bekleniyor.