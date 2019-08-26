Trump'a kendi partisinden bir rakip daha çıktı: Eski destekçisi Walsh başkanlık yarışına girdi

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olduğunu açıkladı. Geçmişte Trump'a verdiği destek nedeniyle 'günah çıkaran' Walsh, bu kez onu yalancılıkla ve yetersiz olmakla suçladı.

ABD’de Donald Trump’ın karşısına çıkacak rakip konusunda Demokrat Parti’deki aday enflasyonunu yaşamayan Cumhuriyetçiler, ikinci adaylarını çıkardı. Geçmişte Trump’a verdiği destekle bilinen eski Kongre üyesi Joe Walsh, bu kez onu eleştirerek adaylığını duyurdu.

ABC News’a konuşan Walsh, “Hepimizin yetersiz olduğunu bildiği biri şu anda Beyaz Saray’da oturuyor” diyerek Trump’ı hedef aldı.

Walsh, ‘neredeyse ağzını her açtığında yalan söylüyor’ dediği Trump’ı da kendi çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önüne koymakla suçladı.

Yapılan son bir kamuoyu yoklaması, Cumhuriyetçi Partili seçmenin yüzde 88’i Trump’a destek verdiğini ortaya koydu.

Joe Walsh ise, bu desteğin ‘alternatif olmamasından’ kaynaklandığını savundu.

'TRUMP'IN YARATILMASINA YARDIMCI OLDUM' PİŞMANLIĞI

Ancak adaylık duyurusu Walsh için keskin bir dönüşü de temsil ediyor. Barack Obama yönetiminin mali politikalarına karşı çıkanların oluşturduğu ‘Tea Party’ (Çay Partisi) isimli hareketin mensubu olarak siyaset sahnesine çıkan Walsh, Ekim 2016 yılında bir tweetinde “Eğer Trump kaybecek olursa silahımı kaparım” şeklinde bir ifade kullanmıştı.

ABC’ye verdiği röportajda bu konuda da günah çıkaran Walsh, “Trump’ın yaratılmasına yardımcı oldum ve bunu söylemesi kolay değil” dedi.

Walsh, “Bazı mücadelelere girdim, Pek çok zaman siyasetin ve fikir ayrılıklarının ötesine geçtim, kişiselleştirdim. Başkan Obama hakkında pişman olacağım çirkin şeyler söyledim. Ve sanırım bunlar Trump’ın yaratılmasına yardımcı oldu. Bundan ötürü kendimi sorumlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARDA 20, CUMHURİYETÇİLERDE 2 KİŞİ YARIŞIYOR

57 yaşındaki Walsh, 2011 ile 2013 yılları arasında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisi’ne girmişti. Ancak bir sonraki seçimde aynı başarıyı gösterememişti.

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasından 20 aday çıktı.

Ancak Cumhuriyetçiler cephesinde Joe Walsh’un bu çıkışıyla birlikte şimdilik sadece iki aday var.

Eski Massachusetts Valisi Bill Weld, nisan ayında Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.