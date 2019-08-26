Trump'a kendi partisinden bir rakip daha çıktı: Eski destekçisi Walsh başkanlık yarışına girdi

ABC News’a konuşan Walsh, “Hepimizin yetersiz olduğunu bildiği biri şu anda Beyaz Saray’da oturuyor” diyerek Trump’ı hedef aldı.
Walsh, ‘neredeyse ağzını her açtığında yalan söylüyor’ dediği Trump’ı da kendi çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önüne koymakla suçladı.
Yapılan son bir kamuoyu yoklaması, Cumhuriyetçi Partili seçmenin yüzde 88’i Trump’a destek verdiğini ortaya koydu.
Joe Walsh ise, bu desteğin ‘alternatif olmamasından’ kaynaklandığını savundu.
'TRUMP'IN YARATILMASINA YARDIMCI OLDUM' PİŞMANLIĞI
ABC’ye verdiği röportajda bu konuda da günah çıkaran Walsh, “Trump’ın yaratılmasına yardımcı oldum ve bunu söylemesi kolay değil” dedi.
Walsh, “Bazı mücadelelere girdim, Pek çok zaman siyasetin ve fikir ayrılıklarının ötesine geçtim, kişiselleştirdim. Başkan Obama hakkında pişman olacağım çirkin şeyler söyledim. Ve sanırım bunlar Trump’ın yaratılmasına yardımcı oldu. Bundan ötürü kendimi sorumlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.
DEMOKRATLARDA 20, CUMHURİYETÇİLERDE 2 KİŞİ YARIŞIYOR
ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasından 20 aday çıktı.
Ancak Cumhuriyetçiler cephesinde Joe Walsh’un bu çıkışıyla birlikte şimdilik sadece iki aday var.
Eski Massachusetts Valisi Bill Weld, nisan ayında Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.
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