Trump: Ruhani ile birkaç hafta içinde görüşmek bana gerçekçi geliyor

Fransa'nın evsahipliğindeki G7 zirvesi sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran, ticaret savaşları ve Rusya'nın geri çağrılması suretiyle G8 formatına dönüş ihtimaliyle ilgili mesajlar verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i çağırıp görüşmeler yürütmesini sağlamasının damga vurduğu G7 zirvesinin kapanışında da gündem İran ve ticaret savaşlarıydı.

Macron'un ortak basın toplantısı düzenlediği ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımlar uyguladığı İran'la diğer yandan görüşme temennisini bir kez daha dile getirdi.

Doğru şartlar altında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, bu görüşmenin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin gerçekçi olduğunu dile getirdi.

Pres. Trump says he would be open to a meeting with Iran's President Hassan Rouhani proposed by French Pres. Emmanuel Macron. https://t.co/bTPwq1qciW pic.twitter.com/i2BGmTBGx0 — ABC News (@ABC) August 26, 2019

Macron da olası Trump-Ruhani buluşması için hazırlık görüşmeleri yürütüldüğünü duyurdu.

Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı "Umuyorum ki, gelecek haftalarda bu görüşmeler temelinde Ruhani ile Trump arasında bir zirve görebileceğiz" dedi.

French Pres. Macron: "At a given point in time, there will have to be a meeting between Iranian and American presidents."



"I think there's been a true change. This morning, Pres. Rouhani showed himself to be open to this meeting happening...I think that we're making progress." pic.twitter.com/UDS2zZiySn — ABC News (@ABC) August 26, 2019

​Eylül sonunda New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacak olmaları Ruhani ile Trump'a görüşme fırsatı sunuyor.