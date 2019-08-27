Eminem Spotify'a dava açtı

Rapçi Eminem’in albümlerini yayınlayan plak şirketi Eight Mile Style, Eminem’in şarkılarını yanlış lisansladığı gerekçesiyle Spotify’a 36 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Dvuar'da yer alan habere göre Eminem, Spotify'ın 243 şarkısını yanlış lisansladığını ve bu şarkılar 'sahibi bilinmeyen' kategorisine girdiğini söyledi. Eminem bu şarkıları dinlenmesinden para kazanamadığını, telif ücreti alamadığını iddia etti.
Her şarkı için 150 bin dolar isteyen Eminem’in aylık ortalama 32 milyon dinleyicisi bulunuyor.
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