Trump'tan 'Melania da Kim Jong-un'u tanıyor' açıklaması tartışma yarattı: Hiçbir zaman tanışmadılar

Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Trump, Kim'i 'çok iyi tanıdığını' söyledi ve eşinin de Kim'i tanıdığını belirterek şunları söyledi:
"First Lady de Kim Jong-un'u tanıyor ve bana hak verecektir. Kim, muazzam potansiyele sahip bir ülkesi olan bir adam."
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise, daha sonra yaptığı açıklamada Melania'nın Kim'le tanışmadığını açıkladı.
'TANIMIYOR, TANIYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYOR'
Melania Trump, nükleer görüşmeler ve yaptırımlar kapsamında geçen sene Kim'le 3 defa bir araya gelen Trump'a hiçbir yolculuğunda eşlik etmedi.
Öte yandan, Trump'ın söz konusu açıklaması sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve tartışma yaratan konular arasına girdi.
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