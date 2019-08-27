ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a çağrı: 'Türkiye'ye yaptırım uygulamalısın'

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ''Başkan Trump, ABD kanunların gerektirdiği şekilde Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye, menfaatlerine yönelik en iyi ortaklığa Kremlin ile değil ABD ile ulaşılabilir'' denildi. Sosyal medyadan yapılan açıklama, Hurriyet Daily News'in 'S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı' haberiyle birlikte paylaşıldı.

President Trump, you must sanction Turkey over its purchase of the S-400 air defense system, as required by U.S. law. Turkey’s interests are best served by partnership with the U.S., not the Kremlin.https://t.co/gEk3HF3WpX — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) August 27, 2019

​Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirmişti.