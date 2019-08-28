ABD'nin Arkansas eyaletinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Arkansas eyaletinin Helena-West Helena kentinde silahlı bir saldırganın iki kişiyi öldürdükten sonra SWAT ekibine ateş açtığı öğrenildi.
Yerel kaynaklar, SWAT ekiplerinin olayın yaşandığı binanın çevresinde güvelik çemberi oluşturduğunu bildirerek, uzun namlulu bir tüfek taşıyan saldırganın bir kişiyi rehin aldığını kaydetti.
UPDATE: The suspect in West Helena is firing on police; officials report "one" hostage, two additional are down in the front yard. Police can't get to them because they are taking fire .... developing ...— Joey Sulipeck FOX13 (@joeysulipeck) August 27, 2019
Yetkilileri, güvenlik önlemi olarak binanın yakınındaki altı yolu ulaşıma kapattı.
Diğer yandan polis, kent sakinlerini saldırgan etkisiz hale getirilene kadar dışarı çıkmama konusunda uyardı.
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