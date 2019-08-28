Kayıt
08:53 28 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump

    Trump, kendisiyle Cumhuriyetçi Parti adaylığı için yarışacak isimleri hedef aldı: Yardakçılar

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde kendisi ile Cumhuriyetçi Parti adaylığı için yarışmayı planlayan isimler ile alay etti.

    French President Emmanuel Macron shakes hands with U.S. President Donald Trump during a joint press conference at the end of the G7 summit in Biarritz, France, August 26, 2019. REUTERS/Philippe Wojazer
    © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
    Trump: Ruhani ile birkaç hafta içinde görüşmek bana gerçekçi geliyor
    Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnanabiliyor musunuz? Cumhuriyetçi Parti içinde onay oranım yüzde 94 ancak yine de bana karşı yarışan üç yardakçı var" ifadelerini kullandı.

    New York Post'un aktardığına göre Trump'ın "kötü nedenler için Arjantin'deydi" dediği ve 'Bay Apalaş Yürüyüş Patikası' diye hitap ettiği kişi eski Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina valisi Mark Sanford. Sanford ikinci dönemini Arjantinli bir kadın ile ilişki yaşadığı ortaya çıktıktan sonra noktalamıştı. Sanford'ın ekibi eski valinin ilişki yaşadığı dönemde 'Apalaş patikasında yürüyüş yapmakta' olduğunu söylemişti. Sanford 2020 ön seçimlerine girmekle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en sert söylemlere sahip isimlerden biri olduğunu biliniyor.

    G7 zirvesi aile fotosu çekimi sırasında Melania Trump, Justin Trudeau'nun yanağına öpücük kondururken
    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    G7 aile fotosu çekiminde öpücük yağmuru: Melania Trump-Justin Trudeau 'aşkı' hepsini gölgede bıraktı
    Trump, geçen günlerde "Beyaz Saray'da hepimizin bu göreve uygun olmadığını bildiğimiz bir insan var" diyerek Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmaya talip olduğunu açıklayan Radyo programcısı ve eski Kongre üyesi Joe Walsh'a karşı da söylemlerde bulundu. ABD Başkanı, "Bir başka aday ise ikinci dönemini büyük bir fark ile kaybeden ve sonra radyoda başarısız olan tek seferlik KÖTÜ bir İllinois Kongre üyesi" yazdı.

    Trump'ın "Üçüncüsü de ödül almaya çalışırken dik duramayan bir adam" diyerek eski Cumhuriyetçi Massachusetts valisi Bill Weld'e göndermede bulundu. Weld, Nisan ayında Trump'a karşı adaylığını açıklamıştı.

    Trump paylaşımlarına, "Sanırım onları alabilirim" diyerek son verdi.

    Etiketler:
    Açıklama, Twitter, ABD, seçimler, Aday, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada Katılımcıların Seçimi Ödülü'ne layık görülen Çinli fotoğrafçı Huaming Zhao'nun 'Harvesting Season' çalışması.
    2018-2019 Nikon Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren görüntüler
    Karikatür
    Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet