Trump, kendisiyle Cumhuriyetçi Parti adaylığı için yarışacak isimleri hedef aldı: Yardakçılar

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde kendisi ile Cumhuriyetçi Parti adaylığı için yarışmayı planlayan isimler ile alay etti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnanabiliyor musunuz? Cumhuriyetçi Parti içinde onay oranım yüzde 94 ancak yine de bana karşı yarışan üç yardakçı var" ifadelerini kullandı.

New York Post'un aktardığına göre Trump'ın "kötü nedenler için Arjantin'deydi" dediği ve 'Bay Apalaş Yürüyüş Patikası' diye hitap ettiği kişi eski Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina valisi Mark Sanford. Sanford ikinci dönemini Arjantinli bir kadın ile ilişki yaşadığı ortaya çıktıktan sonra noktalamıştı. Sanford'ın ekibi eski valinin ilişki yaşadığı dönemde 'Apalaş patikasında yürüyüş yapmakta' olduğunu söylemişti. Sanford 2020 ön seçimlerine girmekle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı en sert söylemlere sahip isimlerden biri olduğunu biliniyor.

Can you believe it? I’m at 94% approval in the Republican Party, and have Three Stooges running against me. One is “Mr. Appalachian Trail” who was actually in Argentina for bad reasons.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019

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Trump, geçen günlerde "Beyaz Saray'da hepimizin bu göreve uygun olmadığını bildiğimiz bir insan var" diyerek Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmaya talip olduğunu açıklayan Radyo programcısı ve eski Kongre üyesi Joe Walsh'a karşı da söylemlerde bulundu. ABD Başkanı, "Bir başka aday ise ikinci dönemini büyük bir fark ile kaybeden ve sonra radyoda başarısız olan tek seferlik KÖTÜ bir İllinois Kongre üyesi" yazdı.

Trump'ın "Üçüncüsü de ödül almaya çalışırken dik duramayan bir adam" diyerek eski Cumhuriyetçi Massachusetts valisi Bill Weld'e göndermede bulundu. Weld, Nisan ayında Trump'a karşı adaylığını açıklamıştı.

Trump paylaşımlarına, "Sanırım onları alabilirim" diyerek son verdi.