Epstein'ın küçük kızlarla seks ticareti ağını ifşa eden kadından Prens Andrew'a çağrı: Suçunu itiraf etsin

ABD'de kız çocuklarına cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ilk itham eden kurbanlardan olan Virginia Giuffre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew'a itiraf çağrısı yaptı.

Jeffrey Epstein tarafından reşit değilken 'seks kölesi' yapıldığını, Prens Andrew'la seks yapmaya zorlandığını 2014'te anlatmış olan Virginia Giuffre, ABD'li milyarder finansçının 'intihar' olarak açıklanan 10 Ağustos'taki ölümü nedeniyle kapanan davanın son duruşmasının ardından gazetecilere konuştu.

17 yaşındayken Prens Andrew'la üç kez seks yapmaya zorlandığını söyleyen 35 yaşındaki Virginia Giuffre, basın toplantısında Prens Andrew'la ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"O ne yaptığını biliyor ve bunun için tanıklık yapabilir. Ne yaptığını çok iyi biliyor ve umarım suçunu itiraf edecektir."

ABD'li hedge-fon yöneticisiyle yakınlığını hiç saklamamış Prens Andrew, suçlamaları reddetse de, Giuffre, Epstein ve Epstein'ın hayat arkadaşı Ghislaine Maxwell'le toplu fotoğrafları basına yansımıştı.

Bugün üç çocuk annesi olan Giuffre, duruşmada Epstein'ı 'kendisini seks kölesi olarak esir almakla' suçlayarak "Umutlarım mahvoldu, hayallerim çalındı" dedi.

Her şeyin Kasım 2016 seçimleriyle ABD Başkanlığına gelen Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago golf tesisinde 15 yaşında çalışırken başladığını, kendisine yakınlık gösteren İngiliz sosyetesinin önde gelen ismi Ghislaine Maxwell'ın kendisinden Epstein'a masaj yapmasını rica ettiğini anlattı.

Epstein'ın 66 yaşındaki ölümü nedeniyle kapanan kamu davasının son duruşmasında 15 davacı mağdura konuşma fırsatı verildi.

Kadınlar Epstein'ın intihar ederek adaleti aldattığını söyleyerek kızgınlıklarını dile getirdi.

Savcılar ise soruşturmanın devam ettiğini ve işbirlikçileri hakkında iddianame hazırlanabileceğini dile getirdi.

Trump, seks skandallarıyla meşhur eski Başkan Bill Clinton gibi ABD'nin en nüfuzlu isimlerinin yakın arkadaşı olan Epstein'ın ölümünden bir gün önce federal mahkemede hakkındaki yüzlerce sayfalık belgenin mührü açılmıştı. Medyaya göre bunlarda Epstein ve birlikte iş yaptıkları, yakın arkadaşları hakkında suçlayıcı yeni cinsel saldırı iddialar var.