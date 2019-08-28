ABD polisi testere ile güzellik merkezini soyan kadını arıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde polis, bir güzellik merkezinin cam kapısını elektrikli testere ile kestikten sonra yaşlanma karşıtı uygulamalarda kullanılan malzemeleri çalan kadını arıyor.

Teksas polisi, Sugar Land şehrindeki bir kadının el testeresi ile botoks ve spa hizmeti veren bir merkezin cam kapısını açarak hırsızlık yapması üzerine harekete geçti.

Polis tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde bir kadının akşam saat 21.00 sıralarında güzellik merkezine gelerek kapının açık olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor.

Polisin 35-45 yaşları arasında olduğunu belirttiği kadın daha sonra Mercedes olduğu görülen aracını merkezin önüne getirerek içerisinden elektrikli bir el testeresi alıyor.

Görüntü, kadının yaklaşık iki dakika uğraştıktan sonra kapıyı keserek merkeze girmesiyle son buluyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada güzellik merkezinin içerisine giren kadının yaşlanma karşıtı uygulamalarda kullanılanılan malzemeleri alarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Yetkililer, kamera kayıtlarındaki kadını veya aracı görenlerin polise ihbarda bulunması istendi.