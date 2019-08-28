'İlk intikam pornosu' davası: Eski eşine ve sevgilisine karşı açtığı davada 3.2 milyon dolar tazminat kazandı

The Fayetteville Observer gazetesinin aktardığına göre Fort Bragg askeri üssünde görev yapan Binnaşı Adam Clark, ordunun tıp biriminde görev yapan Yarbay Doktor Kimberly Rae Barrett ile ilişki yaşamaya başladı.
Clark ve Barrett, kısmen çıplak oldukları fotoğrafları Facebook ve flört sitesi Kik üzerinden paylaştı.
Bunun üzerine kadın, ‘yayın yoluyla hakaret’ ve ‘eşiyle arasını bozma’ suçlamalarıyla dava açtı.
Görülen davada jüri, Adam Clark’ı 2 milyon dolar tazminata mahkûm etti. 10 bin dolar da ayrıca ‘intikam pornosu’ nedeniyle ödemesine karar verdi. Barrett’e ise 1.2 milyon dolarlık para cezası verildi.
Gazeteye göre dava, eyalette görülen ‘ilk intikam pornosu davası’ olarak kayda geçti.
Öte yandan Adam Clark ayrıca internet yoluyla taciz suçlamasıyla da karşı karşıya bulunuyor. Sevgilisi Kimberly Rae Barrett hakkında da zina suçlamasıyla askeri soruşturma başlatıldı. Barrett ayrıca konumunu kullanarak Elizabeth Clark ve çocuklarının tıbbi kayıtlarına erişmekle de suçlanıyor.
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