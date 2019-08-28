Epstein'in ölü bulunduğu hücrenin dışındaki kameraya ait görüntüler 'kullanılamaz' halde

Washington Post’un haberine göre, Epstein'in 10 Ağustos’ta ölü bulunduğu hücrenin dışında, koridorda yer alan kameranın görüntüleri kullanılamaz durumda. Yakınlarda bulunan başka bir kameranın aldığı görüntülerin ise gayet net olduğunu belirten gazete, bu farkın neden kaynaklandığının bilinmediğini aktardı.
‘Bozuk’ olduğu belirtilen görüntünün, Epstein’ın ölümünde yetkililerin bir ihmali olup olmadığına yönelik soruşturma için önemli taşıdığı kaydedildi.
ADALET BAKANI 'USULSÜZLÜK VAR' DEMİŞTİ
ABD Adalet Bakanı William Barr, Epstein'in yattığı hapishanede 'ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını' söylemişti.
Benzer şekilde soru işaretleri avukatlar ve siyasetçiler tarafından da gündeme getirilmişti.
Bu kadar yüksek profilli olduğu söylenen bir davada Epstein'in neden daha yakından izlenmediği ve neden ‘intihar gözetiminden’ çıkarıldığı tartışma yaratmıştı.
ÖLÜMÜYLE DAVA BAŞLAMADAN KAPANMIŞTI
Kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Epstein, hücresinde baygın halde bulunmuş ve görevliler Epstein'ın boynunda izler fark etmişti.
Epstein'ın hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein'ın ölümüyle hakkında açılan dava da başlamadan kapanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)