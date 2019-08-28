Epstein'in ölü bulunduğu hücrenin dışındaki kameraya ait görüntüler 'kullanılamaz' halde

ABD'de cinsel saldırı, seks ticareti ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ölü bulunduğu hücrenin dışındaki kameranın görüntülerinin kullanılmaz halde olduğu belirtildi.

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in ölümüne dair soruşturma devam ediyor.

Washington Post’un haberine göre, Epstein'in 10 Ağustos’ta ölü bulunduğu hücrenin dışında, koridorda yer alan kameranın görüntüleri kullanılamaz durumda. Yakınlarda bulunan başka bir kameranın aldığı görüntülerin ise gayet net olduğunu belirten gazete, bu farkın neden kaynaklandığının bilinmediğini aktardı.

‘Bozuk’ olduğu belirtilen görüntünün, Epstein’ın ölümünde yetkililerin bir ihmali olup olmadığına yönelik soruşturma için önemli taşıdığı kaydedildi.

ADALET BAKANI 'USULSÜZLÜK VAR' DEMİŞTİ

Jeffrey Epstein, New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde tutuluyordu.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Epstein'in yattığı hapishanede 'ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını' söylemişti.

Benzer şekilde soru işaretleri avukatlar ve siyasetçiler tarafından da gündeme getirilmişti.

Bu kadar yüksek profilli olduğu söylenen bir davada Epstein'in neden daha yakından izlenmediği ve neden ‘intihar gözetiminden’ çıkarıldığı tartışma yaratmıştı.

ÖLÜMÜYLE DAVA BAŞLAMADAN KAPANMIŞTI

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Jeffrey Epstein, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Epstein, hücresinde baygın halde bulunmuş ve görevliler Epstein'ın boynunda izler fark etmişti.

Epstein'ın hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein'ın ölümüyle hakkında açılan dava da başlamadan kapanmıştı.