Dunford'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Denge kurmaya çalışıyoruz

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford açıklamasında, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek ve IŞİD’e yönelik mücadeleyi sürdürmek arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Operasyon Koordinasyon Merkezi kurulması konusunda mutabık kaldık. Ortak devriye konusu ortak operasyon merkeziyle koordine ediliyor. Ortak devriyelerin başlaması için henüz bir tarih belirlenmedi” ifadelerini kullandı.

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