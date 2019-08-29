Trump, Fox News ile bozuştu: 'Artık bize çalışmıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir süredir mevcut yönetimin lehine yayınlar yapan Fox News'in 'yeterince sadık olmadığından' şikayet etti. Trump, kanalın artık kendisine çalışmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Fox News'e ateş püskürdü.

"Fox artık bize çalışmıyor!" diyen Trump, kanalın Demokrat muhaliflere 'çok fazla zaman tanımasından' şikayet etti. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kendim için kazanmak değil, sadece ulus için kazanmak istiyorum. Yeni Fox News, milyonlarca mükemmel insanı hayal kırıklığına uğratıyor! Yeni bir haber merkezi aramaya başlamalıyız. Fox artık bizim için çalışmıyor!"

....I don’t want to Win for myself, I only want to Win for the people. The New @FoxNews is letting millions of GREAT people down! We have to start looking for a new News Outlet. Fox isn’t working for us anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Fox News'ten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kanalın üst düzey siyasi analisti Brit Hume, Trump'a "Fox News'ın sizin için çalışması gerekmiyor" yanıtını verdi.

Fox News isn’t supposed to work for you. https://t.co/kQDY4UKv8z — Brit Hume (@brithume) August 28, 2019

Başkanlık seçimleri döneminden bu yana Trump yanlısı bir yayın politikası belirleyen Fox News, ABD Başkanı'nın medyadaki tek destekçisi konumundaydı.