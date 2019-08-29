Trump'ın coğrafya 'bilmecesi': İngiltere nerede?

I'm not sure Trump understands the difference between England and the United Kingdom pic.twitter.com/ERlIWfJ6w7 — Aaron Rupar (@atrupar) August 26, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine G7 liderler zirvesinde sorulan 'Britanya'nın AB'den ayrılması durumunda ABD'nin bu ülkeyle olan ilişkilerini daha da güçlendirip güçlendirmeyeceği' sorusunu yanıtladı. Trump, “Boris ile birlikteydik, sanırım 'İngiltere' diyerek başlarsınız, değil mi? Boris'e 'İngiltere nerede? İngiltere ile neler oluyor?' diye sordum. Artık fazla kullanmıyorlar. Bunun hakkında konuştuk. Çok ilginçti" açıklamasını yaptı.Daha önceden de benzer bir açıklama yaparak Britanya ile İngiltere arasındaki farkı 'karıştıran Trump, sosyal medyada alay konusu oldu.







