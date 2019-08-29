ABD'de silahlı saldırılara karşı 'yüksek güvenlikli okul' inşa ediliyor

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sınıflarda 40 kadar öğrencinin saklanabileceği korunaklı köşeler yapılacak ve okul yöneticileri bir düğmeyle tüm kapıları kilitleyebilecek.
Fruitport Lisesi'nin ABD'de bu tür önlemlere başvuran ilk okul olduğu belirtiliyor.
BİR YILDA 24 OKULA SALDIRI
Washington Post gazetesine göre, 1999'da 12 öğrenci ve bir öğretmenin öldüğü Columbine Lisesi saldırısından sonra ülke genelinde 208 bin öğrencinin bu tür saldırılara maruz kaldığı bildiriliyor.
Şubat 2018'de Parkland'de eski bir öğrencinin yasal olarak satın aldığı yarı otomatik bir silahla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
'SİLAH LOBİSİ TRUMP'I İKNA ETTİ'
Teksas'taki Santa Fe Lisesi'nde pompalı tüfekle düzenlenen başka bir saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Ancak Trump'ın bu hafta ülkenin en güçlü silah lobisi olarak kabul edilen Ulusal Tüfek Birliği yetkilileriyle görüştükten sonra, silah alımından önce yapılan güvenlik incelemesinin yeterince iyi olduğunu söyleyerek geri adım attığı belirtiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)