Dorian Kasırgası şiddetleniyor: Florida'da acil durum ilan edildi

Dorian Kasırgası şiddetini artırırken Florida Valisi Ron DeSantis, eyalete bağlı 26 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Ulusal Kasırga Merkezi'nden yayımlanan hava raporlarına göre kasırganın şiddetinin, pazar günü eyalete ulaştığında 'Kategori 3' seviyesine ulaşacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vali doğu kıyısındaki tüm Floridalıları kasırganın etkilerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor" denildi.

NEW: Florida Gov. Ron DeSantis declares state of emergency ahead of approach of Hurricane Dorian: "The Governor is urging all Floridians on the East Coast to prepare for impacts." https://t.co/jcbncmhOxl pic.twitter.com/i9cxOpCwKM — ABC News (@ABC) August 28, 2019

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DeSantis, yaptığı açıklamada "Doğu kıyısınndaki Floridalıların bu fırtınayı yakından izlemesi önemlidir. Her Florida sakini, yiyecek, su ve ilaç dahil yedi günlük malzemeye ve felaket durumunda bir plana sahip olmalıdır. Acil durum görevlileriyle Dorian Kasırgası'nı yakından izlemeye devam edeceğim. Eyalet, sahildeki tüm bölgelerin hazırlık faaliyetini desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Accuweather'a göre kasırganın hızı 80 mil olarak belirlendi. Windward Adaları'ndaki Barbados ve St. Lucia'yı geçen kasırganın şuan Puerto Rico'nun kuzeydoğu sahilinin hemen uzağında olduğu belirtildi.

Bu haftanın başlarında Axios sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasırgaları içlerinde nükleer bombalar patlatarak dağıtmayı önerdiğini bildirmişti.

Trump iddiayı redderken, uzmanlar bunun uygunsuz bir çözüm olduğunu açıklamıştı.