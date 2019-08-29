Demokrat aday Gillibrand, ABD başkanlık yarışından çekildi: Trump’ı yenelim ve Senato’yu geri alalım

ABD’de Demokrat adaylardan Kirsten Gillibrand başkanlık yarışından çekildi ancak ‘Trump'ı yenmek için insanları birleştirmeye’ devam edeceğini duyurdu. Trump’tan Demokratlara yanıt da gecikmedi, “Gerçekten korktuğum kişinin o olduğunu hiç anlamadıkları için memnunum” dedi.

Demokratların 20 başkan aday adayından biri olan New York Senatörü Kirsten Gillibrand, ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için yarışmayacağını duyurdu.

Gillibrand seçim kampanyasında kadın hakları ve çalışan aileler üzerine kurmuştu, ayrıca ‘beyaz ayrıcalığının’ ABD toplumu için ne anlama geldiğini teşhir etmeye çalışıyordu.

Twitter hesabından bir video paylaşan Gillibrand, “Bugün kampanyamı sonlandırıyorum. Biliyorum istediğimiz sonuç bu değildi, bu yarışı kazanmak istiyorduk ama senin zamanının gelmediğini bilmek, bu ülkeye ve topluma en iyi nasıl hizmet edeceğini bilmek önemlidir. İnanıyorum ki en iyi hizmeti Donald Trump’ı 2020’de yenmek için bizi birleştirerek verebilirim” ifadelerini kullandı.

Destekçilerine teşekkür eden Gillibrand, “Haydi şimdi Trump’ı yenelim ve Senato’yu geri alalım” dedi.

Today, I am ending my campaign for president.



I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.



To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT — Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) August 28, 2019

​ABD Başkanı Donald Trump da Gillibrand’ın kararına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Trump, “Demokratlar için üzücü bir gün, Kirsten Gillibrand başkanlık önseçimlerinden çekildi. Gerçekten korktuğum kişinin o olduğunu hiç anlamadıkları için memnunum” dedi.

A sad day for the Democrats, Kirsten Gillibrand has dropped out of the Presidential Primary. I’m glad they never found out that she was the one I was really afraid of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

​Demokrat adaylardan daha önce de Kaliforniya Valisi Eric Swalwell, eski Colarado Valisi John Hickenlooper ve Washington Valisi Jay Inslee adaylıklarını geri çektiklerini duyurmuştu.



