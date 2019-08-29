Siyah sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Housden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyah sunucu arkadaşı Jason Hackett’a benzetti.

Kadın sunucu, “Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor” diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi.

Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.

“Bu sabah buradayım çünkü özür dilemek istiyorum. Sadece meslektaşım Jason’dan değil. Ancak tüm halktan özür dilemek istiyorum” diyerek, Hackett’a dönen Housden, “Dün düşüncesizce bir şey söyledim. Uygun değildi ve insanları kırdı. Sizi ne kadar kırdığımı anladığımı bilmenizi isterim” diye ekledi.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019

​Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.