'Trump, Ukrayna'ya askeri yardım öngören kararı gözden geçirme talimatı verdi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya 250 milyon dolar askeri yardım gönderilmesini öngören kararı gözden geçirme talimatı verdiği, Trump'a karşı çıkan bazı senatörlerin bu yardımın 'Rusya tehlikesini uzak tutmak' açısından önemli olduğunu savunduğu belirtildi.

Politico'ya konuşan kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ulusal güvenlik ekibinden Ukrayna Güvenlik Desteği İnisiyatifi olarak bilinen yardım programını gözden geçirmesini istediğini söyledi.

ABD'li yetkili, bu kararın Trump'ın Kiev'e gönderilen yardımların Washington'un çıkarlarına en uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istemesi nedeniyle alındığını anlattı.

Akıbeti belli olana dek söz konusu fonun askıya alınacağını belirten yetkili, nihai kararın Savunma Bakanı Mark Esper ve Beyaz Sarah Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından verileceğinin altını çizdi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı, uzun süredir Washington’un Moskova'ya karşı ne kadar sert olduğunu ölçmek açısından bir turnusol testi olarak görülüyordu.

ABD Temsilciler Meclisi, 2019 yılı mali bütçesinde Ukrayna'ya silah, eğitim, teçhizat ve istihbarat desteği dahil olmak üzere 250 milyon dolar güvenlik yardımı tahsis edilmesini, Kongre de silah harcamaları için 50 milyon dolar yardım sunulmasını kararlaştırmıştı.