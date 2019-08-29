'Trump, Ukrayna'ya askeri yardım öngören kararı gözden geçirme talimatı verdi'

ABD'li yetkili, bu kararın Trump'ın Kiev'e gönderilen yardımların Washington'un çıkarlarına en uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istemesi nedeniyle alındığını anlattı.
Akıbeti belli olana dek söz konusu fonun askıya alınacağını belirten yetkili, nihai kararın Savunma Bakanı Mark Esper ve Beyaz Sarah Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından verileceğinin altını çizdi.
ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı, uzun süredir Washington’un Moskova'ya karşı ne kadar sert olduğunu ölçmek açısından bir turnusol testi olarak görülüyordu.
ABD Temsilciler Meclisi, 2019 yılı mali bütçesinde Ukrayna'ya silah, eğitim, teçhizat ve istihbarat desteği dahil olmak üzere 250 milyon dolar güvenlik yardımı tahsis edilmesini, Kongre de silah harcamaları için 50 milyon dolar yardım sunulmasını kararlaştırmıştı.
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