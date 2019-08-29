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    Matt Groening

    Epstein'ın kurbanının anılarından 'The Simpsons'ın yaratıcısına ayak masajı çıktı: Testereyle bile kesmesi zor sarı kabuk gibi tırnakları vardı

    © Fotoğraf : © East News / Frank Micelotta/PictureGroup
    ABD
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    Kız çocuklarını seks kölesi yapıp seks ticaretinde kullanmakta yargılanacakken hücresinde ölü bulunan milyarder finansçı Jeffrey Epstein'ı ilk ifşa eden kurbanlardan olan Virginia Giuffre'nin anıları basına sızdı. Bir uçuşta tanıştığı 'The Simpsons' çizgi dizisinin yaratıcısı Matt Groening'e ayak masajı yapan Giuffre, "Testereyle bile kesmesi zor gözüken sarı kabuk gibi ayak tırnakları vardı" diye yazmış.

    Virginia Giuffre (sağda) Jeffrey Epstein'ın ölümü nedeniyle kapanan davanın son duruşmasından çıkarken
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
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    ABD'de kız çocuklarına cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ilk ifşa eden kurbanlardan olan Virginia Giuffre'nin henüz yayımlanmamış anıları mahkeme belgeleri arasına girmesinin ardından basına sızdı.

    Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago golf tesisinde 15 yaşında çalışırken kendisine yakınlık gösteren İngiliz sosyetesinin önde gelen ismi Ghislaine Maxwell'in isteğiyle Epstein'a masaj yaptığını, ardından Epstein-Maxwell'le üçlü ilişkiye zorlandığını ve Epstein tarafından seks kölesi olarak kullanıldığını anlatan Virginia Giuffre'nin anılarında Epstein aracılığıyla çok sayıda siyasetçi ve şöhretle nasıl tanıştığı da var. 

    © AP Photo / Uma Sanghvi / Palm Beach Post
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    Epstein'ın özel jetiyle bir uçuş sırasında tüm dünyada çok sevilen 'The Simpsons' çizgi dizisinin yaratıcısı ve yapımcısı Matt Groening'in sürpriz şekilde kendileriyle seyahat ettiğini belirten Virginia Giuffre, yazısına şöyle devam etti:

    "Diziyi çok sevdiğimden çok heyecanlandım, çılgın bir hayranı gibi davranıp şovu yaratmanın nereden aklına geldiğinden karakterlerin kimden esinlendiğine dek her şeyi sordum. Bana Homer'in Bart'ın gırtlağını sıktığı çılgın baba-oğul sahneleri dışında tümüyle kendi ailesine dayandığını anlattı."

    © AP Photo / Uma Sanghvi / Palm Beach Post
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    "Sohbetimizin keyfini çıkarırken Jeffrey Matt'a ayak mesajı yapmam konusunda ısrar etti. Asla bir müşteriyi reddetmem ama onun ayak şeklini gördüğümde neredeyse dokunmaktan bile vazgeçecektim. Testereyle bile kesmesi zor gözüken sarı kabuk gibi ayak tırnakları vardı. Terli ayaklarının çatlakları arasına çoraplardan arta kalan tüy yumakları sıkışmıştı ki bu hepsinin üzerine tüy dikti."

    "Asla böyle bir şeye girişemem diye düşündüm. Sonra aklıma bir fikir geldi. Uçağın arkasına gittim, bir el bezini sıcak sabunlu suda çalkalayıp korkunç ayaklarına masaj için geri dündüm, ama tabii önce ayaklarını temizledim." 

    Epstein'in evinde bulunan kadın elbiseli Bill Clinton tablosu
    © Fotoğraf : Twitter
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    Masaj karşılığında Groening'in kendisine hemen bir Homer ve Bart Simpson çizimi yapma nezaketini gösterdiğini belirten Giuffre, The Simpsons yaratıcısının kendisinin ricasını kırmayıp babası ve erkek kardeşlerinin adlarını yazıp "En büyük hayranlarıma Matt Groening'den" diye imzaladığını vurguladı.

    "Çok hoş bir jestti, ayakları artık mesele değildi, hatta kendisine Los Angeles plajlarına kendini vurmadan evvel pedikür yaptırması gerektiğine dair takıldım" diye aktaran Giuffre, Groening ile tanışmanın bir zevk olduğunun altını çizdi.  

    Bugün 35 yaşında, evli ve üç çocuk annesi olan Giuffre'nin anılarının ilk etapte 'Milyarderin Playboy Kulübü' adıyla yayımlanmasının planladığı anlaşılıyor. 

    Etiketler:
    The Simpsons, Matt Groening, Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre
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