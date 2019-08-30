Trump'ın Polonya ziyaretine kasırga engeli

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi gününden itibaren Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü söyleyen Trump, Washington’da kalarak federal hükümetin tüm güçlerinin fırtına ile mücadelede etkili olduğundan emin olmak istediğini söyledi.

İki yıl önce Porto Riko’yu vuran Dorian Kasırgası'nın hafta sonu Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, kasırganın pazar gecesi geç saatlere doğru Florida'ya ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" demişti.