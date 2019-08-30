Dorian Kasırgası ABD kıyılarına yaklaşıyor: Georgia eyaletinde acil durum ilan edildi

Georgia Valisi Brian Kemp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savannah kenti de dahil olmak üzere eyalete bağlı 12 sahil kentinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

To ensure an uninterrupted supply of petroleum products, emergency supplies, and food, I've issued an Executive Order temporarily suspending federal rules and regulations which would otherwise limit the hours that operators of commercial vehicles may drive. (1/2) #gapol pic.twitter.com/PlGws2SqCF — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) August 29, 2019

Yürütme emri olarak çıkarılan karar, fırtına hazırlıkları için kamu kaynaklarını kullanıma açarak, gıda ve yakıt gibi mal ve hizmetlere fiyat kesilmesini yasaklıyor.

Dün ise Florida Valisi Ron DeSantis, kasırganın Puerto Rico kıyılarını geçmesiyle acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Kasırganın Florida eyaletini hafta sonuna kadar etkisi altına alması beklenirken, merkezinden yüzlerce mil uzakta olmasına rağmen Georgia eyaletini de etkileyeceği belirtiliyor.