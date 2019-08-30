Trump 'ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu: Çin ve Rusya ile uzayda etkin mücadele

ABD Başkanı Donald Trump, 'Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla' orduya bağlı Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıkladı. "Ülkemize yönelik tehditler sürekli olarak evriliyor. Biz de buna ayak uydurmalıyız" diyen Trump, ABD'nin uzaydaki liderliğini muhafaza edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya'nın yörüngesinde ABD'nin çıkarlarını hedef alan saldırıları önlemek amacıyla orduya bağlı Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Bu büyük bir gün" dedi ve "Uzay Kuvvet Komutanlığı, ABD'nin uzaydaki rakipleri tarafından gelen saldırıları cesurca caydıracak" diye konuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Ülkemize yönelik tehditler sürekli olarak evriliyor. Biz de buna ayak uydurmalıyız" diyen Trump, öncelikli amacın Dünya'nın yörüngesinde bulunan ve Washington için stratejik önemi bulunan uyduların saldırılardan korunması olacağını da belirtti.

ABD ordusunun altını kuvvet komutanlığı olarak sınıflandırılan Uzay Kuvvet Komutanlığı, uzayda faaliyet gösterecek askeri personelin eğitiminden, teçhizatlarının geliştirilmesinden ve icra edilecek görevlerin koordinasyonundan sorumlu olacak.

Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın faal duruma geçebilmesi için öncelikle kararın ABD Kongresi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kurulacak Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk Komutanı ise General John William Raymond olacak.

General Raymond ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde uzay faaliyetleri biriminin başında bulunuyordu.

Trump General Raymond için 'gerçek bir savaşçı' derken "General Raymond 35 yıldır Hava Kuvvetleri'nin her kademesinde görev yapmış bir isim. Ordumuzu daha da güçlü kılacak ve ulusal savunmamızı yeni bir çağa hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Trump tarafından Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak atanan General Raymond, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD'nin uzay faaliyetlerine hız veren ülkelere karşı gücünü muhafaza etmek üzere çalışacaklarını ifade etti.

Özellikle Çin ve Rusya son yıllarda uzay faaliyetlerine yaptıkları yatırımları ciddi biçimde artırmışlardı.

General Raymond, "Uzay'da en güçlü ülke biziz. Ancak bu üstünlüğümüz giderek zayıflıyor. Uzay ABD'nin yumuşak karnı olmayacak" diye konuştu.

General Raymond ayrıca yeni kuvvet komutanlığının ABD'nin istihbarat birimleriyle çok yakın bir çalışma yürüteceğini de ifade etti.