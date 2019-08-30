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    Cadılar Bayramı

    CIA'in balkabaklı kahve tweeti olay oldu: Sizin devirmeniz gereken bir hükümet falan yok mu?

    © AFP 2019 / Frederic J. BROWN
    ABD
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    Twitter hesabından ‘sonbaharın geleceğini öngördüklerini’ söyleyerek balkabağı aromalı kahve paylaşımı yapan CIA mesaj yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, “11 Eylül saldırılarını öngördüğünüz gibi mi”, “En azından ajanların yüzünü saklamışsınız” ya da “Devirmeniz gereken bir hükümet yok mu” diyerek teşkilata seslendi.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ diyen ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), bu kez Twitter’dan verdiği ‘kahveli mesajla’ gündem yarattı.

    CIA binası önünde çekilen, Starbucks ve Dunkin’ Donuts’tan alınmış balkabağı aromalı iki kahve bardağının göründüğü mesajda, “Biliyoruz, henüz sonbahar gelmedi… Ama olayları gerçekleşmeden önce sezme işindeyiz” ifadelerine yer verildi.

    ‘EN AZINDAN AJANLAR GÖRÜNMÜYOR’

    The lobby of the CIA Headquarters Building is pictured in Langley, Virginia, U.S.
    © REUTERS / Larry Downing/Files
    CIA Instagram hesabı açtı, kullanıcılar geçmişi hatırlattı
    CIA’in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.

    İki firmanın da tweette etiketlenmiş olması akıllara ilk olarak ‘CIA şimdi de reklam mı yapıyor’ sorusunu getirdi. “En azından ajanların yüzünü saklamışsınız” diyerek CIA’i tiye alan da oldu.

    ‘EĞER GİZLİ MESAJ DEĞİLSE...’

    “Sonbaharın geleceğini önceden öngörmek 11 Eylül saldırılarını tahmin etmekten daha iyi. Teşekkürler ekip”, “Eğer bu tüm ajanlarınızı kahve içmeye çağırmak için kullandığınız gizli bir işaret değilse, yaklaşan seçimlerimizin güvenliğini sağlamanızın daha öncelikli olduğunu düşünüyorum” gibi alaycı yorumlar yapıldı.

    KİRLİ SİCİLİ DEŞTİLER: ÖLDÜRMENİZ GEREKEN BİRİ YOK MU?

    Kullanıcılar, CIA’in işkence, yabancı devletlere müdahale ve gizli operasyonlarla dolu kirli geçmişini de hatırlattı.

    Biri, “Öldürmeniz gereken biri yok mu? Ya da devirmeniz gereken bir hükümet? Çalınacak bir sır?” diye sordu.

    ​Bir diğeri de, tepki çeken işkence yöntemi ‘waterboardingi’ (su ile sorgulama) hatırlattı ve “Birilerine yine waterboarding yapacaksınız, değil mi?” dedi.

    ‘BUNUN İÇİN Mİ MAAŞLARINIZI ÖDÜYORUZ’

    CIA’in boş işlerle uğraştığını düşünen bir kullanıcı ise “Sizin maaşlarınızı ödediğime inanamıyorum” diye yazdı.

    ​Biri, “Gülmekten öleceğim, hükümet kurumları neden bağ kurulabilir olmaya çalışıyor ki. Bizim maaş çeklerimizden çaldığınız parayı sosyal medyadaki varlığınızı sürdürmek için mi kullanıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

    Teşkilatın sosyal medyada başarısız olduğunu düşünen bazı kullanıcılar da ‘Beni işe alın da yardım edeyim’ çağrısında bulundu.

    ABD’de ekim ayı sonunda kutlanan Cadılar Bayramı öncesinde ülkede tam anlamıyla bir balkabağı çılgınlığı yaşanıyor.

    CIA, yakın zamanda açtığı Instagram hesabından paylaştığı karelerle de gündem yaratıyor.

    Etiketler:
    balkabağı, kahve, Starbucks, Sosyal medya, Twitter, CIA, ABD
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