ABD, suçsuz yere 35 yıl hapis yatan kadına 3 milyon dolar ödeyecek

Cathy Woods isimli kadın, cinayet suçlaması ile gözaltına alınmış ve mahkeme hapse mahkum etmişti. Kadın, delillerin yeniden incelenmesi sonrası 35 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılınca 2015 yılında serbest bırakılmıştı.
© AP Photo / Carlos Osorio
Woods'un avukatı 'insan hakları ihlali' suçlaması ile devlet aleyhine dava açmıştı. Dava sonuçlandı. Mahkeme, bugün 68 yaşında olan kadına, devletin 3 milyon dolar ödemesine hükmetti.
35 yılını kaybeden Woods ise hapisten çıktıktan sonra hayata uyum sağlamakta zorlandığını, akıllı cep telefonları gibi teknolojik aletleri tanımadığını söyledi.
Cathy Woods is the longest-ever wrongfully imprisoned woman in US history, according to records https://t.co/Dv1SUfHGuS— Sky News (@SkyNews) August 29, 2019
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