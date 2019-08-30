Twitter CEO'su Jack Dorsey'in hesabı hacklendi

Twitter'ın CEO'su Dorsey'in hacklenen 4 milyon takipçili hesabından ırkçı ve ahlaksız paylaşımlarda bulunuldu.

Twitter Sözcüsü Brandon Borrman, yaptığı açıklamada, "Jack'in hesabının gizliliği ihlal edildi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve ne olduğunu araştırıyoruz" ifadelerni kullandı.

Yes, Jack's account was compromised. We're working on it and investigating what happened. — Brandon Borrman (@bborrman) August 30, 2019

Söz konusu paylaşımların kısa sürede silindiği görüldü.