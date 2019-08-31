ABD, Cebelitarık yönetiminin serbest bıraktığı İran tankerini 'kara listeye' aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, temmuz ayında İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulan ve bu ay, ABD'nin itirazına rağmen serbest bırakılan petrol tankerini kara listeye aldı.

Temmuz ayında Suriye'ye petrol sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulan Adrian Darya (eski adıyla Grace 1) tankeri, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 'kara listeye' alındı.

Bakanlık, aynı zamanda tankerin kaptanını yaptırım listesine ekledi.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, yaptığı açıklamada "Adrian Darya 1 gibi gemiler İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün büyük miktarda petrol sevkiyatı yapmasını sağlıyor" dedi.

Mandelker, bu gemilerin, 'İran yönetiminin hasmane faaliyetlerini finanse etmek' ve 'terörizmi yaymak' için 'paravan' olarak kullanılmaya çalışıldığını iddia etti.

Mandelker, "Adrian Darya 1'e destek veren herkes yaptırıma maruz kalma riskini de taşıyor" diye konuştu.