ABD, Cebelitarık yönetiminin serbest bıraktığı İran tankerini 'kara listeye' aldı

Bakanlık, aynı zamanda tankerin kaptanını yaptırım listesine ekledi.
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, yaptığı açıklamada "Adrian Darya 1 gibi gemiler İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün büyük miktarda petrol sevkiyatı yapmasını sağlıyor" dedi.
Mandelker, bu gemilerin, 'İran yönetiminin hasmane faaliyetlerini finanse etmek' ve 'terörizmi yaymak' için 'paravan' olarak kullanılmaya çalışıldığını iddia etti.
Mandelker, "Adrian Darya 1'e destek veren herkes yaptırıma maruz kalma riskini de taşıyor" diye konuştu.
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