Trump: Taliban'la müzakereler iyi gidiyor ancak henüz bir anlaşma yok

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, görüşmelerin 'iyi gittiğini' ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Maryland eyaletindeki Camp David'den ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e düşürdüğünü hatırlatarak, Washington 18 yıllık savaşı sonlandırmak için Taliban ile anlaşmaya varsa bile birliklerin ülkede kalacağını belirtti.

ABD Başkanı, Taliban örgütü ile müzakerelerin 'iyi gittiğini' söyleyerek, ortada henüz bir anlaşmanın olmadığını dile getirdi.

Taliban örgütü, bu hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin 'ülkenin militanlar için bir cennete dönüşmeyeceğine dair bir söz vermesi karşılığında ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya yakın olduğunu' bildirmişti.