Pompeo'dan Cebelitarık yönetiminin serbest bıraktığı İran tankerine ilişkin açıklama: Suriye'ye gittiğini düşünüyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz ayında İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından alıkonulan ve bu ay serbest bırakılan İran tankeri Adrian Darya'nın 'Suriye'ye gittiğini' düşündüklerini söyledi. Pompeo, tanker için "Umarım rotasını değiştirir" dedi.

ABD Dışişleri Pompeo, eski adı 'Grace 1' olan ve Cebelitarık yönetiminin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen serbest bıraktığı İran tankeri Adrian Darya hakkında açıklamada bulundu.

Pompeo, "Tankerin yolda olduğu ve Suriye'nin Tartus kentine gittiği konusunda güvenilir bilgilerimiz var. Umarım rotasını değiştirir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tankerin Suriye'ye gitmeyeceğine dair İngiltere'ye teminat vermişti.

Pompeo, açıklamasında "Zarif'e güvenmek büyük bir hataydı" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Adrian Darya tankerini kara listeye alarak, kaptanına yaptırım uygulamıştı.