'11 Eylül'ün mimarı' için 20 yıl sonra mahkeme tarihi belirlendi

Halid Şeyh Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan dört tutuklu daha 11 Ocak 2021'de askeri mahkeme önüne çıkarılacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu beş kişi de 'savaş suçu işlemek', 'terörizm' ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak.

Eğer suçlu bulunurlarsa, beşi de ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Bu gelişme ile 11 Eylül 2001'de, New York, Washington ve Pennsylvania'da gerçekleşen saldırılarla ilgili Guantanamo'da tutulanlar özelinde ilk kez yargı aşamasına geçilmiş olacak.