Dışişleri'nden Türk vatandaşlara 'Dorian' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur" dendi.

Açıklamanın devamında "Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadesi kullanıldı.