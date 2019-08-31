Dışişleri'nden Türk vatandaşlara 'Dorian' uyarısı

Açıklamanın devamında "Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasına karşı bölgeye seyahat edecek Türk vatandaşları uyardı.
Açıklamanın devamında "Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadesi kullanıldı.
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