Kaliforniya kıyılarında gemi yangını: En az 34 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura ilçesi kıyılarında bulunan bir gemide çıkan yangında en az 34 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura bölgesi kıyılarında bulunan bir gemide yangın çıktı.

Santa Cruz Island boat fire: The Ventura County Fire Department has confirmed 34 fatalities in the incident https://t.co/WqZR0Hq8am via @KTLA #California pic.twitter.com/mCfrEG4bX4 — @livemapus (@livemapus) September 2, 2019

​Ventura itfaiyesinden yapılan açıklamada, gemideki yangında en az 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sahil güvenliği, Ventura kıyılarında kurtarma operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

​Sahil güvenliğin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik, Santa Cruz Adası yakınlarındaki 75 metrelik bir gemide 30'dan fazla kişiye yardım etmek için yerel sahil güvenliklerden gelen ekiplerle birlikte kurtarma çalışmaları başlattı" ifadeleri yer aldı.

First pictures of deadly boat fire in Ventura county California. Official say 34 lost off the coast of Santa Cruz Island. pic.twitter.com/SzbU0WrzqF — Roseanne Tellez (@RoseanneTellez) September 2, 2019

​