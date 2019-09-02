ABD Dışişleri: İdlib'e saldırı noktasal ve hedef odaklıydı

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Suriye’nin İdlib bölgesindeki El Kaide hedeflerine düzenlenen saldırının 'noktasal ve hedef odaklı' olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Rus medyayı 'Esad rejimi ve müttefikleri yüzünden kötüleşen insani krizin altını çizmek yerine yanlış açıklamaları yaymakla' suçladı.

ABD’li diplomat, Rusya’dan gelen açıklamaların, 'dikkati, Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki sivillere yönelik hava saldırılarından uzaklaştırmaya yönelik bariz bir teşebbüs' olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ayrıca Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ın, 'şiddete son verme ve hava saldırılarının yol açtığı insani felaketin çözümü için engelsiz erişim sağlama taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini' söyledi.