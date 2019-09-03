‘ABD Türkiye’yi, etki alanından çıktığı için eleştiriyor’

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Anabilim Dalı’ndan politika uzmanı Doç. Kirill Koktış, Sputnik’e açıklamasında, halihazırda NATO ülkelerinin Türkiye’yi öncelikle Patriot sistemlerinden vazgeçerek S-400 satın aldığı için eleştirdiğine dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Türkiye’ye baskı yapan ve yaptırım uygulamakla tehdit edenin sadece ABD olduğuna dikkat çeken Koktış, diğer NATO ülkelerinin Ankara üzerinde etki araçlarına sahip olmadığı için sadece eleştirmekle yetinmek zorunda kaldığını söyledi. Ama zaten zarar görenin de öncelikle ABD olduğunu kaydeden uzman, bu yüzden Ankara’yı bu denli olumsuz algıladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Washington neden bu kadar sivri davranıyor?” diyen Koktış, “Mesele şu ki Türkiye uzun süre boyunca ABD’nin etki alanındaydı, şimdi de bu alandan çıkıyor ve bağımsız kararlar alıyor, bu da ABD’yi sinirlendiriyor. Üstelik Amerikalılar şimdi 5. nesil uçak konusunda kendilerini çok aptalca duruma soktular. Türkiye’nin ürettiği parçalar olmadan F-35 programı dağılıyor. Türkiye’yi programdan ihraç etmek istiyorlar ama henüz bu konuda pek başarılı olamıyorlar” yorumunda bulundu.
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