‘ABD Türkiye’yi, etki alanından çıktığı için eleştiriyor’

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Anabilim Dalı’ndan politika uzmanı Doç. Kirill Koktış, Sputnik’e açıklamasında, halihazırda NATO ülkelerinin Türkiye’yi öncelikle Patriot sistemlerinden vazgeçerek S-400 satın aldığı için eleştirdiğine dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Elbette şimdi eleştiri de olacak, diğer dostça olmayan yorumlar ve tedbirler de olacak. NATO’nun Türkiye’yi eleştirmesi şu anda tamamen öngörülebilir bir şey, çünkü ABD ve çoğu NATO ülkesi, gözü önünde siparişlerinin gitmesini son derece sinirle karşılıyor. Burada sorun stratejik olmaktan çok somut teslimler ve ihalelerle ilgili”.

Türkiye’ye baskı yapan ve yaptırım uygulamakla tehdit edenin sadece ABD olduğuna dikkat çeken Koktış, diğer NATO ülkelerinin Ankara üzerinde etki araçlarına sahip olmadığı için sadece eleştirmekle yetinmek zorunda kaldığını söyledi. Ama zaten zarar görenin de öncelikle ABD olduğunu kaydeden uzman, bu yüzden Ankara’yı bu denli olumsuz algıladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ve Batı arasındaki karmaşık ilişkiler, her yerde, Ankara’nın, ondan para almayı uman Washington ve Batı’yı eli boş bıraktığı her durumda izleyebiliriz. Genel olarak Türkiye ve ABD arasında hem ekonomik hem de jeopolitik alanlarda bu türden çok çelişki var. Mesela, ABD öncülüğündeki Batı koalisyonunun neden Rusya ve Türkiye’ye bilgi vermeden İdlib’e füze saldırısı düzenlediğini nerden bilelim? Bunun, ABD’nin, Türkiye’nin S-400 alımına karşılık bir mesaj olabileceğini düşünüyorum”.

“Washington neden bu kadar sivri davranıyor?” diyen Koktış, “Mesele şu ki Türkiye uzun süre boyunca ABD’nin etki alanındaydı, şimdi de bu alandan çıkıyor ve bağımsız kararlar alıyor, bu da ABD’yi sinirlendiriyor. Üstelik Amerikalılar şimdi 5. nesil uçak konusunda kendilerini çok aptalca duruma soktular. Türkiye’nin ürettiği parçalar olmadan F-35 programı dağılıyor. Türkiye’yi programdan ihraç etmek istiyorlar ama henüz bu konuda pek başarılı olamıyorlar” yorumunda bulundu.