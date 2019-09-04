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15:28 04 Eylül 2019
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    ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Meksika sınırında duvar inşasına, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 3.6 milyar dolar aktarıyor.

    Pentagon'dan Meksika duvarı için 3.6 milyar dolar fon

    © AP Photo / Cedar Attanasio
    ABD
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    ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Meksika sınırında duvar inşasına, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 3.6 milyar dolar aktarıyor.

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    © AP Photo / Ron Lewis
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    Yabancı basında çıkan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon bütçesindeki askeri inşaat fonundan 3.6 milyar doların Meksika sınırına örülecek duvar için kullanılmasını uygun buldu.

    Savunma Bakanlığı yetkilileri, kararın, 127 askeri inşaat projesini etkileyeceğini belirtti.

    ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Elaine McCusker, karar neticesinde hangi projelerin rafa kaldırılacağına ilişkin bilgi vermezken, önce Kongre üyelerini bilgilendirmek istediklerini söyledi.

    Pentagon Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman da fonun, İç Güvenlik Dairesi’nin yasa dışı geçişleri önleme kapasitesini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Meksika sınırında duvar için aktarılacağı açıklanan fon, Demokratların tepkisini çekti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kararı "sorumsuzca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

    ABD'DE DUVAR KRİZİ

    ABD Temsilciler Meclisi’nden yıl başında geçen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5.6 milyar dolar fon ayrılmıştı ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

    Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

    Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

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    Etiketler:
    Nancy Pelosi, Jonathan Rath Hoffman, Elaine McCusker, Mark Esper, Duvar, ABD, Donald Trump, Meksika
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