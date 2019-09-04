Amanpour'dan Mattis'e tam saha press: Trump bunu dediğinde neden istifa etmediniz?

CNN'in sorularını yanıtlayan Trump'ın ilk savunma bakanı, sessizlik yemini etmiş gibi davranmasını savundu, ancak 2020 başkanlık seçimi öncesi Trump'ı açıkça eleştirme ihtimalini tümden dışlamadı. Amanpour, 8 ay önce Suriye nedeniyle istifa eden Mattis'e, Trump'ın daha önceki şok açıklamalarının videolarını gösterip "Bunu dediğinde neden istifa etmediniz" diye sordu.

ABD deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakabıyla meşhur emekli generali James Mattis, Başkan Donald Trump tarafından övgüler eşliğinde getirildiği savunma bakanlığından istifa etmesinden 8 ay sonra medyaya demeçler vermeye başladı.

CNN'e ilk kez konuşan ve Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan eski savunma bakanı, Trump yönetimini açıkça eleştirmekten kaçınan tutumunu savundu, ancak 2020 başkanlık seçimi öncesi açıkça eleştirme ihtimalini tümden dışlamadı.

Emekli general, açıkça konuşma sorumluluğunu değerlendirirken, İran ve Suriye'den Kuzey Kore'ye uzanan jeopolitik sorun sarmalında yön belirleyen yönetimdeki yetkililere borçlu olduğuna inandığı suskunluk görevinin eşlik ettiğini dile getirdi.

Zıt görüşlerin temsilciliğini yapmanın şu sıra bir katkıda bulunacağını sanmadığını söyleyen Mattis "Benim için strateji ve politika hakkında konuşmanın doğru olacağı zaman gelecektir" dedi.

Gördüğünde o anın geldiğini anlayacağını söyleyen Mattis, o anın 2020 başkanlık seçimleri öncesinde gelip gelmeyeceği sorusuna net yanıt vermedi.

Amanpour "Siz bir askersiniz. Görev ve onur sizin yaşamınızda ve kariyerinizde çok önemli. Gelecek seçimden önce yönetimin içinden bildiklerinizi açıkça söylemenin sizin göreviniz olduğuna inanıyor musunuz" diye sordu.

Mattis şu yanıtı verdi:

"Görev ve onur kesinlikle önemlidir. Aktif görevi bırakmanız anayasayı destekleme ve savunma yemininizi teslim etmeniz anlamına gelmez. Ama bunu söylerken, askeri gelenekten, savunma bakanlığından gelen biri olarak siyasi değerlendirmeler hakkında konuşmam gerektiğini düşünmüyorum."

Ancak Mattis'in Trump'a ithafen yazdığı ve özellikle Suriye'den çekilme kararı konusunda uzlaşma görüş ayrılıklarına atıf yaptığı istifa mektubunu basında yayımlattığını hatırlatan Amanpour, Trump'ın sık sık alışılmadık, beklenmedik açıklamalar yaptığını söyleyip bunlardan bir potpori gösterdi.

ABD Başkanı'nın Charlottesville'de saldırı düzenleyen ırkçılardan "Her iki tarafta da çok hoş insanlar var" diye söz etmesi, geçen yıl Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği basın toplantısında ABD istihbarat servislerinden çok Putin'e inandığını söylemesi, Müslümanlara ABD'ye giriş yasağı açıklaması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la birbirlerine aşık olduklarını ilan etmesinin yer aldığı videonun ardından, Amanpour, şu soruyu yöneltti:

"Sizin gibi birinin istifa etmesi için pek çok neden vardı. Neden bunlardan hiçbiri istifanıza neden olmadı?"

Mattis ise askerlikte aynı zamanda seçilmiş başkomutan olan ABD Başkanı'nın emrinin uygunsuzluğu yüzünden anayasayı, demokrasiyi, ülkeyi savunmamak diye bir şey olmayacağı, ne olursa olsun görevlerin yerine getirilmesi gerektiği söylemiyle yanıt verdi.

Mattis'in yayına hazırlanan 'Call Sign Chaos: Learning to Lead' isimli kitabında Trump'la ilgili meselelere yer vermesi bekleniyor.